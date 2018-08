Nachrichten | heute - in Deutschland - Gebirgsschützen am Chiemsee

Blau-weißer Himmel, hohe Berge, tiefe Seen – Heimat für die Gebirgsschützenkompanie in Endorf. Mit alten Trachten und Sitten wollen sie ihre Schützentradition erhalten. Was für manche wie eine Zeitreise wirkt, ist für die Gebirgsschützen eine große Ehre.