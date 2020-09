Der historische Viermaster "Peking" ist zurück in Hamburg. 1911 lief das damals größte Segelschiff der Welt in der Hansestadt vom Stapel. Vor knapp drei Jahren wurde das Schiff dann aus New York nach Deutschland geholt, wo sie aufwendig restauriert wurde.

