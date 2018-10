Nachrichten | heute - in Deutschland - Heißluftballon von Strommast geborgen

In 65 Metern Höhe hatte sich am Sonntag bei Bottrop ein Heißluftballon in einer Stromleitung verfangen. Alle Insassen wurden nach und nach abgeseilt und sind wohlauf. Nach der Rettung steht nun die Bergung des Ballons bevor.