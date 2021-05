Helgolands Hotels öffnen wieder

Am Montag sind 650 Urlauber per Schiff in Helgoland angereist. Es sind die ersten Gäste seit Oktober. Pro Tag sind jetzt wieder 1500 Besucher zur Nordseeinsel zugelassen. Für Pfingsten sind die meisten Hotels schon ausgebucht.

