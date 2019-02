Nachrichten | heute - in Deutschland - 20 Jahre nach der Oderflut

Am 23. Juli 1997 brach der Oderdeich an der Ziltendorfer Niederung, tausende Menschen verloren ihr Hab und Gut. Zwei Jahrzehnte nach der Flut wird immer noch an der Verstärkung der Deiche gearbeitet, und immer noch fehlen Überflutungsflächen.