Altersarmut nimmt weiter zu

Eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt den Handlungsbedarf in Sachen Altersarmut: Demnach wird in 20 Jahren jeder fünfte Neurentner in Deutschland armutsgefährdet sein. Damit steigt das Armutsrisiko von derzeit 16,2 auf 20,2 Prozent.