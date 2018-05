Nachrichten | heute - in Deutschland - Aufräumarbeiten nach Unwettern

Nach einem Unwetter mit heftigen Regenfällen und Hagel gehen die Aufräumarbeiten weiter. Zahlreiche Straßen in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz wurden überflutet und die Wassermassen richteten erheblichen Schaden an Häusern an.