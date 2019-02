Nachrichten | heute - in Deutschland - Berlin vor dem Tegel-Volksentscheid

Wenn der neuen Hauptstadtflughafen in Betrieb geht, soll der alte Flughafen Tegel schließen. Doch viele Berliner hängen an Tegel. Am 24. September können sie darüber abstimmen, ob er auch nach Eröffnung des BER weiterbetrieben werden soll.