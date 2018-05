Nachrichten | heute - in Deutschland - Bilanz nach Sturm "Xavier"

Vier Wochen ist es her, dass „Xavier“ über Norddeutschland fegte und schwere Schäden verursachte. So dauern die Aufräumarbeiten immer noch an. Und für viele Grünanlagen und Friedhöfe in Berlin gilt immer noch: Betreten verboten!