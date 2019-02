Nachrichten | heute - in Deutschland - Blitzatlas 2016

Blitzhauptstadt 2016 ist die Stadt Wesel in Nordrhein-Westfalen. Mit 4,1 Blitzen pro Quadratkilometer blitzte es im letzten Jahr nirgendwo mehr als rund um die kleine niederrheinische Stadt. Am wenigsten blitzte es dagegen in Flensburg und Fürth.