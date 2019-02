Nachrichten | heute - in Deutschland - Borkenkäfer-Plage in Bayern

Er wird nur vier Millimeter lang, aber in den Fichtenwäldern Bayerns richtet er großen Schaden an: der Borkenkäfer. Die klimatischen Bedingungen waren dieses Jahr so gut, dass er sich extrem vermehrt hat. Zwei Drittel der Nadelwälder sind in Gefahr.