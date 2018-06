Nachrichten | heute - in Deutschland - Brückensperrung bei Duisburg

Die A-40-Rheinbrücke bei Duisburg ist die wichtigste Verbindung in die Niederlande. Nun ist sie in beide Richtung für Autos und Lastwagen gesperrt. Grund ist ein Riss in einer Seilverankerung. Rum um Duisburg staut sich der Verkehr.