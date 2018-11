Nachrichten | heute - in Deutschland - Brüssel will CO2-Emissionen senken

Die EU-Kommission in Brüssel will den CO2-Ausstoß bei Neuwagen bis 2030 um 30 Prozent senken. Der Anteil an Elektro- oder Alternativ-Antrieben hingegen soll bis dahin auf 30 Prozent erhöht werden.