„Ruhige Stimmung an Bord"

Nach einem technischen Defekt an der Regierungsmaschine musste Kanzlerin Merkel auf dem Weg zum G-20-Gipfel in Köln-Bonn notlanden. ZDF-Korrespondentin Bettina Schausten berichtet über die Situation an Bord.