Nachrichten | heute - in Deutschland - Neues Gesetz gegen Hasskommentare im Netz

Beleidigungen, Bedrohungen, Hass. Das Internet ist voll davon. Die Regierung will härter gegen Hass-Kommentare vorgehen. Die Betreiber von Twitter, Facebook und Co sollen mit Bußgeldern in Millionenhöhe gezwungen werden strafbare Inhalte schneller zu …