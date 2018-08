Nachrichten | heute - in Deutschland - Arbeit statt Rente

Mit 65 in Ruhestand? Auf gar keinen Fall; so sieht es zumindest Dieter Börnchen. In Teilzeit bildet der 68-Jährige die Lehrlinge in seiner alten Firma aus. Die Freude seine Erfahrungen an Jüngere weiterzugeben, ist sein Antrieb.