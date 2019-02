Nachrichten | heute - in Deutschland - Sicherheit am Rosenmontag

In den Karnevalshochburgen wurden für die Umzüge dieses Jahr die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Vielerorts setzt man auf Betonsperren und mehr Polizeibeamte auf den Straßen. In der Kölner Innenstadt gilt an Rosenmontag sogar ein LKW-Fahrverbot.