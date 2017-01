Nachrichten | heute - in Deutschland - Führerschein mit 16?

In den USA ist der Führerschein mit 16 Jahren kein Problem. Und auch hierzulande sollen Jugendliche schon früher ans Steuer - zumindest wenn es nach der Landesregierung in Niedersachsen geht. Denn wer früh in Begleitung von Erwachsenen übt, fährt besser.