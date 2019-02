Nachrichten | heute - in Deutschland - Vogelgrippe: Keine Freilandeier mehr

Viele Züchter wie in Mecklenburg-Vorpommern mussten ihre Hühner wegen der Vogelgrippe in den letzten Wochen in den Stall sperren. Jetzt dürfen die Eier - laut EU-Verordnung auch nicht mehr als Freilandeier verkauft werden.