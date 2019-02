Nachrichten | heute - in Deutschland - G8 auf dem Prüfstand

Statt in neun in acht Jahren zur Hochschulreife – vor ein paar Jahren wurde in den meisten Bundesländern das „Turbo-Abi“ eingeführt. Doch der Widerstand bleibt groß. In NRW will nun ein Volksbegehren den Landtag zur Wiedereinführung von G9 zwingen.