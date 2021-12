Cannabis-Legalisierung

Seit Jahren ist die Legalisierung von Cannabis in Deutschland umstritten. Die Ampel-Regierung will künftig eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene legalisieren. Was spricht dafür und was dagegen?

