Schloss Sanssouci ist nur eine Sehenswürdigkeit in Potsdam. Die Stadt am Mittellauf der Havel bietet noch viel mehr! Mit Ausflugsfahrten auf der Havel und ihren zahlreichen Seen kann man die Potsdamer Kulturlandschaft bequem vom Wasser aus erkunden.