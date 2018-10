Nachrichten | heute - in Deutschland - Flugdrachenfest im Seebad Bansin

Beim Drachenfest im Seebad Bansin lassen Drachenfreunde hunderte Flugdrachen am Strand in den Ostseehimmel steigen - in diesem Jahr unter dem Motto "Unterwasserwelt". Die Besucher auch können metergroße Fische oder Seehunde als Aeroskulpturen bestaunen.