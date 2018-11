Nachrichten | heute - in Deutschland - Lohnt sich der Einkauf bei Wish?

Die Shopping-App Wish wirbt mit extrem billigen Artikeln - doch es ist Vorsicht geboten. Wish sieht sich nur als Vermittler an, die Ware kommt aus China, das Geld geht an den Bezahldienst. So manche Reklamation verläuft im Sand.