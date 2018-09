Nachrichten | heute - in Deutschland - Angstraum Großstadt-Bahnhof

Die Kriminalität in einigen Großstadtbahnhöfen ist in den letzten Jahren gestiegen. Viele Menschen fühlen sich hier nicht sicher. Die Bundespolizei warnt vor „Angsträumen“, denn die Hälfte der Wachen in NRW kann aus Personalmangel nicht besetzt werden.