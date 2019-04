Nachrichten | heute - in Deutschland - Prozess gegen Heilpraktiker

Die Anklage lautet fahrlässige Tötung in drei Fällen. Der Heilpraktiker Klaus R. soll in seiner Praxis in Brüggen-Bracht Krebspatienten eine Überdosis eines nicht zugelassenen Wirkstoffes verabreicht haben. Heute hat der Prozess gegen Klaus R. begonnen.