Tief "Mortimer" bringt Sturm und Regen

„Mortimer“ - so heißt das erste Sturmtief in diesem Herbst. Er fegt über Teile Deutschlands hinweg, reißt Bäume und Äste mit sich und sorgt für Chaos auf Straße und Schiene. Das Wetter in Deutschland bleibt weiter stürmisch.

Beitragslänge: 1 min Datum: 30.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.09.2020