Am Rhein und Nebengewässern frisst der amerikanische Kalikokrebs alles, was er zwischen die Scheren bekommt, mit massiven Folgen für die hiesige Tierwelt. So überträgt er z. B. die Krebspest, die einheimische Krebsarten dahinrafft.

