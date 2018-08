Nachrichten | heute - in Deutschland - Tombola für Wahlhelfer

Eine gewisse Wahlmüdigkeit macht sich in NRW breit; es fehlen allerorts noch Wahlhelfer für die Bundestagswahl. Nicht so in Mühlheim an der Ruhr. Neben der üblichen Aufwandsentschädigung, lockt man dort die Helfer mit einer Tombola.