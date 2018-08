Nachrichten | heute - in Deutschland - Flächenfraß in Bayern

Täglich verschwindet in Bayern eine Fläche von 14 Fußballfeldern unter Stein und Beton. Bayern ist beim Thema Flächenverbrauch Spitzenreiter. In Mittelstetten entschied sich eine deutliche Mehrheit jetzt gegen das Gewerbegebiet: Einmalig in Bayern.