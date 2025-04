Zurück in die 80er: vorübergehende Videothek

von Pablo Silalahi 19.04.2025 | 18:00 |

Die Videothek „Soyuz Video“ im Filmhaus in Saarbrücken funktioniert für zwei Wochen wie früher: Die Hüllen in den Regalen sind leer, die Videokassetten werden an der Theke ausgehändigt.