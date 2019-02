Nachrichten | heute - in Deutschland - Referendum: Auftakt zur Abstimmung

Stichtag für das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei ist der 16. April. Doch bereits ab heute dürfen in Deutschland lebende Türken an 13 Orten ihre Stimme abgeben. Insgesamt sind in Deutschland 1,4 Millionen türkische Bürger wahlberechtigt.