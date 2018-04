Nachrichten | heute - in Deutschland - Deutschland, wie geht's weiter?

Nach den gescheiterten Sondierungen, ist jetzt die Frage: Wie geht es weiter? Minderheitsregierung oder doch GroKo? Letzte Alternative wären Neuwahlen. Der Bundespräsident will in Einzelgesprächen die Parteien an ihre "politische Verantwortung" erinnern.