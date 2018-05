Nachrichten | heute - in Deutschland - Warnung vor Kindern des IS

Der Verfassungsschutz in NRW warnt vor einem Netzwerk von 40 Frauen, die ihre Kinder im Sinne des IS heranziehen. Kinder, die systematisch brutalisiert und indoktriniert werden. Noch weiß man nicht, wie diese Kinder in unserer Gesellschaft reagieren.