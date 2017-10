Nachrichten | heute - in Deutschland - Dortmunder Hochhaus bleibt unbewohnbar

Die Bewohner des geräumten Hochhauskomplexes in Dortmund können nach Einschätzung des Eigentümers frühestens in zwei Jahren in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Gebäude war aus Brandschutzmängeln am 21. September kurzfristig evakuiert worden.