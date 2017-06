Nachrichten | heute - in Deutschland - Ein Dorf im Funkloch

Online-Banking ohne SMS? Fehlanzeige! Die freiwillige Feuerwehr im Brandfall anrufen? Kann dauern. Was in Ballungszentren und auch in Kleinstädten heute selbstverständlich ist, ist in Kleßen-Görne im Havelland schlichtweg nicht möglich.