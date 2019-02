Nachrichten | heute - in Deutschland - Eine Schule zum Wohlfühlen

In der Justus-von-Liebig-Schule in Moers spielt Architektur eine wichtige Rolle. Das Schulgebäude erinnert eher an ein kleines Dorf, mit einem Platz in der Mitte, als an eine Lehranstalt. So ist Schule ein Ort zum Wohlfühlen.