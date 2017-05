Nachrichten | heute - in Deutschland - Erdbeeren selbst pflücken

Mit Eis, mit Schlagsahne oder am besten frisch gepflückt – vom Feld direkt in den Mund. So wie in Wesendahl im Oderland lassen in diesen Tagen immer mehr Obstbauern Besucher auf ihre Felder, die dort selbst ernten.