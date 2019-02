Nachrichten | heute - in Deutschland - Erdgasförderung in der Uckermark?

In Brandenburg will eine niederländische Firma nach Erdgas suchen, und das in der Nähe von großen Naturschutzgebieten. Obwohl Bürger und Politiker dagegen sind, finden nun erste Probebohrungen statt. Im nahegelegenen Templin befürchtet man Schlimmes.