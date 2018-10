Nachrichten | heute - in Deutschland - Festnahme im Mordfall Johanna

Am 2. September 1999 verschwand die kleine Johanna Bohnacker ganz in der Nähe ihres Wohnortes in Hessen. Jetzt – 18 Jahre später – hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 41-Jährige soll ein Teilgeständnis abgelegt haben.