Flüchtlingshelferin aus Passau

Christine Domek-Rußwurm engagiert sich seit Jahren mit Herzblut für die Flüchtlinge in ihrem Landkreis und hat mittlerweile ein riesiges Netzwerk an ehrenamtlichen Helfern aufgebaut. Was sie treibt? Mitgefühl!