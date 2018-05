Nachrichten | heute - in Deutschland - Geldanlage! Aber wie?

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!“ sagt ein deutsches Sprichwort. Was damals galt, ist heutzutage gar nicht so einfach. Denn bei niedrigen Zinsen, schwankenden Aktienkursen und teuren Immobilien wird es schwer, sein Geld gut anzulegen.