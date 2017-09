Nachrichten | heute - in Deutschland - Gemüse in Übergröße

Die 4. Riesengemüse-Weltmeisterschaft hat am Wochenende wieder sehenswerte Exemplare hervorgebracht. Und die Ernte von Patrick Teichmann aus Pößneck in Thüringen kann sich besonders sehen lassen. Der 24-jährige „Groß-Gärtner“ züchtet alles in XXL.