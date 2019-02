Nachrichten | heute - in Deutschland - NRW: Die Grünen im Wahlkampf

Am kommenden Wochenende wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Noch sind die Grünen mit in der Regierung, aber bleibt das so? Es geht um viel: Die Wahl in NRW hat eine starke Signalwirkung für die Bundestagswahl.