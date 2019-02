Nachrichten | heute - in Deutschland - Hochhaus-Räumung in Dortmund

In Dortmund wurde gestern ein Hochhaus mit knapp 800 Bewohnern evakuiert. Wegen Brandschutzmängeln in der Tiefgarage, so hieß es, hat die Stadt die Räumung durchgeführt. Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück können, ist noch unklar.