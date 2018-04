Nachrichten | heute - in Deutschland - Hochsaison für Weihnachtssterne

Es gibt ihn mittlerweile auch in weiß, apricot oder rosa: den Weihnachtsstern. Die Tropenpflanze darf hierzulande bei vielen als Adventsklassiker nicht fehlen. In einer Gärtnerei in Biesenthal stehen nun Tausende bereit für das große Weihnachtsgeschäft.