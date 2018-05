Nachrichten | heute - in Deutschland - "Irma" hinterlässt Tote und Verwüstung

Mit einer Geschwindigkeit von 290 km pro Stunde hat Rekord-Hurrikan "Irma" eine Schneise der Verwüstung in der Karibik hinterlassen. Mindestens zehn Menschen starben bisher. Am Samstag wird „Irma“ in Florida erwartet, wo teilweise evakuiert wird.