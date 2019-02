Nachrichten | heute - in Deutschland - IS-Hassprediger vor Gericht

Vor dem Oberlandesgericht Celle beginnt heute der Prozess gegen den 33-jährigen Iraker Abu Walaa. Als Imam der Moschee in Hildesheim und zentrale Figur des IS in Deutschland, soll er gezielt Kämpfer im Namen des Islamischen Staats rekrutiert haben.