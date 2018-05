Nachrichten | heute - in Deutschland - Jugendlicher ersticht Mädchen

In Kandel, im südlichen Rheinland-Pfalz hat ein 15-jähriger ein gleichaltriges Mädchen in einem Drogeriemarkt erstochen. Ein Streit war der Tat vorausgegangen, so die Polizei. Der Jugendliche aus Afghanistan wird heute dem Richter vorgeführt.