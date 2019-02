Nachrichten | heute - in Deutschland - „Petri heil, die Damen!“

95 Prozent der rund 4 Millionen Angler in Deutschland sind männlich; aber der weibliche Anteil hat deutlich zugenommen. Auf der Ostsee sagen ein paar Damen nun „Petri heil!“ in der Hoffnung auf genügend Dorsch, Barsch, Hecht und was sonst noch beißt.